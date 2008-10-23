Во Львове начался туристический форум города

Сегодня, 23 октября, во Львове начинается один из наибольших туристических форумов города, который проходит в рамках Конгресса индустрии гостеприимства. Также в рамках конгресса состоится ІІ Международная научно-практическая конференция «Индустрия гостеприимства Украины и Польши: вместе готовимся к Евро-2012”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.

Участие в конгрессе принимают представители Национального координационного комитета Польши по вопросам ЕВРО 2012 и украинские национальные эксперты по вопросам ЕВРО 2012. В рамках конференции состоится презентация концепции «Центра развития туризма».

Во время форума выступит эксперт из размещения и тренировочных полей ФФУ Андрей СТАВЕНКО, который будет докладывать об экономическом эффекте проведение больших спортивных событий на примере ЕВРО 2008 в Австрии и Швейцарии и использовании этого опыта в 2012 году.

Также заместитель Председателя Правления, национальный координатор по вопросам инфраструктуры PL.2012, Польша, Анджей БОГУЦКИЙ представит на форуме доклад «Подготовка Польши в сфере размещения».