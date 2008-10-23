Авиакомпания ”Визз Ейр Украина” открывает авиарейсы в Польшу

«Визз Ейр Украина», первая украинская бюджетная авиакомпания, объявила об открытии с 3 января 2009 года международных рейсов между Киевом (Борисполь) и Катовице (Польша).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, это будет первый маршрут с Украины в Польшу, по которому будут осуществляться лоу-кост перелеты.

Предварительно планируется, что частота перелетов по данному маршруту будет составлять три рейса на неделю.

Билеты на рейс к Катовице уже есть в продаже по цене, начиная от 199 гривен (в одну сторону, с учетом всех налогов и сборов).

«Мы очень рады открыть первый лоу-кост авиаперелет, который соединит Украину и Польшу – страны, между которыми издавна существуют исторические, культурные, экономические и этнические связи», – отметила председатель совета директоров «Визз Ейр Украина» Наталия КАЗМЕР.