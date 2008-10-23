Донецкая облСЭС просит к ЧЕ-12 лаборатории экспресс-диагностики

Донецкая областная санитарно-эпидемиологическая станция просит Кабинет министров Украины в рамках подготовки к проведению финала чемпионата Европы по футболу Евро-2012 выделить 3 млн. грн. на приобретение передвижных химической и бактериологической лаборатории для экспресс-диагностики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции заместитель главного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

Она уточнила, что через Донецкий облсовет, который поддержал просьбу врачей-эпидемилогов, соответствующее письмо уже направлено в Киев, «где бумаги проходят необходимые согласования в министерствах».

По словам Л.ГУСЕВОЙ, приобретение этих лабораторий «особенно актуально для Евро-2012, чтобы мы могли в течение 2-3 часов, или хотя бы суток определить все-таки ту опасность, которая может угрожать человеку – будь это пищевой продукт, будь это атмосферный воздух, будь это вода или что-то». Она подчеркнула, что наличие таких лабораторий «позволило бы эпидемиологам очень оперативно реагировать на любую ситуацию». И добавила: «Мы просто без них не обойдемся. Но, а все остальное, будем собственными силами как-то, как всегда…».

Л.ГУСЕВА рассказала, что областной СЭС «удалось за свой счет приобрести передвижную радиологическую лабораторию». «Лаборатория уже есть, она оснащена современной аппаратурой, и мы можем ездить по всей области и прямо на месте отслеживать радиологическую ситуацию», - отметила санитарный врач.

Она сообщила, что в целом для проведения Евро-2012 в Донецке санитарной эпидслужбе «нужно было 21 млн. грн. - это мы посчитали питательные среды, химпрепараты, реактивы и все необходимое». «Но когда мы подали эту цифру в Минздрав, и нам сказали, что денег мы не получим вообще ни копейки, мы стали просить самый минимум, - объяснила Л. ГУСЕВА, - Мы сказали, что если нам купят за 3 млн. грн. эти две лаборатории, то мы как-нибудь с нашим опытом работы выкрутимся». И повторила: «Это хотя бы позволит нам делать экспресс-диагностику, поэтому мы надеемся».

«Надеемся, что Кабинет министров выделит деньги на покупку лабораторий», - заключила Л.ГУСЕВА.