Результаты матчей Лиги Чемпионов
В группе С лидируют Барселона и Спортинг
Завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА
Группа A
Бордо - Клуж 1:0 (Каду 54 автогол)
Челси - Рома 1:0 (Терри 77)
У Челси - 7 очков, у Клужа - 4, у Ромы и Бордо - по 3.
Группа B
Панатинаикос - Вердер 2:2 (Мантциос 36, 68 - Мертезакер 29, Угу Алмейда 83)
Интер - Анортосис 1:0 (Адриано 44)
У Интера - 7 очков, у Анортосиса - 4, у Вердера - 3, у Панатинаикоса - 1
Группа C
Шахтер - Спортинг 0:1 (Лиедсон 76)
Базель - Барселона 0:5 (Месси 4, Бускетс 15, Кркич 22, 46, Хави 48)
У Барселоны 9 очков, у Спортинга - 6, у Шахтера - 3, у Базеля очков нет.
Группа D
Атлетико - Ливерпуль 1:1 (Симао 83 - Кин 14)
ПСВ - Марсель 2:0 (Куверманс 71, 85)
У Атлетико и Ливерпуля - по 7 очков, у ПСВ - 3, у Марселя - 0.
Напомним, что вчера состоялись матчи
Группа E
МЮ - Селтик 3:0 (Бербатов 30, 51, Руни 76)
Вильярреал - Ольборг 6:3 (Росси 28, Капдевилья 33, Льоренте 67, 70, 84, Пирес 79 - Сагановски 19, Эневольдсен 36, Йоханссон 77)
У МЮ и Вильярреала - по 7 очков, у Селтика и Ольборга - по одному.
Группа F
Стяуа - Лион 3:5 (Артуро 8, Гоян 11, Петре 45 - Кейта 23, Бензема 33, 71, Фред 69, 92)
Бавария - Фиорентина 3:0 (Клозе 4, Швайнштайгер 25, Зе Роберто 90)
У Баварии - 7 очков, у Лиона - 5, у Фиорентины - 2, у Стяуа - 1 очко.
Группа G
Фенербахче - Арсенал 2:5 (Сильвестр 19 автогол, Гуиса 78 - Адебайор 10, Уолкотт 11, Диаби 22, Сонг 49, Рэмси 90)
Порту - Динамо 0:1 (Алиев 27)
У Арсенала - 7 очков, у Динамо - 5, у Порту - 3, у Фенербахче - 1 очко.
Группа H
Зенит - БАТЭ 1:1 (Фатих Текке 80 - Нехайчик 52)
Ювентус - Реал 2:1 (дель Пьеро 5, Амаури 49 - ван Нистелрой 66)
У Ювентуса 7 очков, у Реала - 6, у БАТЭ - 2, у Зенита - 1 очко.
Игры 4-го тура состоятся:
4 ноября:
А. Клуж - Бордо, Рома - Челси
B. Анортосис - Интер, Вердер - Панатинаикос
C. Барселона - Базель, Спортинг - Шахтер
D. Марсель - ПСВ, Ливерпуль - Атлетико
5 ноября:
E. Ольборг - Вильярреал, Селтик - МЮ
F. Лион - Стяуа, Фиорентина - Бавария
G. Динамо - Порту, Арсенал - Фенербахче
H. БАТЭ - Зенит, Реал - Ювентус