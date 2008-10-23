Результаты матчей Лиги Чемпионов

Завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА

Группа A

Бордо - Клуж 1:0 (Каду 54 автогол)

Челси - Рома 1:0 (Терри 77)

У Челси - 7 очков, у Клужа - 4, у Ромы и Бордо - по 3.

Группа B

Панатинаикос - Вердер 2:2 (Мантциос 36, 68 - Мертезакер 29, Угу Алмейда 83)

Интер - Анортосис 1:0 (Адриано 44)

У Интера - 7 очков, у Анортосиса - 4, у Вердера - 3, у Панатинаикоса - 1

Группа C

Шахтер - Спортинг 0:1 (Лиедсон 76)

Базель - Барселона 0:5 (Месси 4, Бускетс 15, Кркич 22, 46, Хави 48)

У Барселоны 9 очков, у Спортинга - 6, у Шахтера - 3, у Базеля очков нет.

Группа D

Атлетико - Ливерпуль 1:1 (Симао 83 - Кин 14)

ПСВ - Марсель 2:0 (Куверманс 71, 85)

У Атлетико и Ливерпуля - по 7 очков, у ПСВ - 3, у Марселя - 0.

Напомним, что вчера состоялись матчи

Группа E

МЮ - Селтик 3:0 (Бербатов 30, 51, Руни 76)

Вильярреал - Ольборг 6:3 (Росси 28, Капдевилья 33, Льоренте 67, 70, 84, Пирес 79 - Сагановски 19, Эневольдсен 36, Йоханссон 77)

У МЮ и Вильярреала - по 7 очков, у Селтика и Ольборга - по одному.

Группа F

Стяуа - Лион 3:5 (Артуро 8, Гоян 11, Петре 45 - Кейта 23, Бензема 33, 71, Фред 69, 92)

Бавария - Фиорентина 3:0 (Клозе 4, Швайнштайгер 25, Зе Роберто 90)

У Баварии - 7 очков, у Лиона - 5, у Фиорентины - 2, у Стяуа - 1 очко.

Группа G

Фенербахче - Арсенал 2:5 (Сильвестр 19 автогол, Гуиса 78 - Адебайор 10, Уолкотт 11, Диаби 22, Сонг 49, Рэмси 90)

Порту - Динамо 0:1 (Алиев 27)

У Арсенала - 7 очков, у Динамо - 5, у Порту - 3, у Фенербахче - 1 очко.

Группа H

Зенит - БАТЭ 1:1 (Фатих Текке 80 - Нехайчик 52)

Ювентус - Реал 2:1 (дель Пьеро 5, Амаури 49 - ван Нистелрой 66)

У Ювентуса 7 очков, у Реала - 6, у БАТЭ - 2, у Зенита - 1 очко.

Игры 4-го тура состоятся:

4 ноября:

А. Клуж - Бордо, Рома - Челси

B. Анортосис - Интер, Вердер - Панатинаикос

C. Барселона - Базель, Спортинг - Шахтер

D. Марсель - ПСВ, Ливерпуль - Атлетико

5 ноября:

E. Ольборг - Вильярреал, Селтик - МЮ

F. Лион - Стяуа, Фиорентина - Бавария

G. Динамо - Порту, Арсенал - Фенербахче

H. БАТЭ - Зенит, Реал - Ювентус