”Шахтер” дома, в Донецке, уступил ”Спортингу” - 0 - 1
Всё решил один мяч
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе С донецкий "Шахтер" в домашнем матче уступил "Спортингу":
Шахтер - Спортинг 0:1 (Лиедсон 76)
Статистика встречи: РСК «Олимпийский», 25 тыс. зрителей, +6 ˚С.
«Шахтер» (Донецк) — «Спортинг» (Португалия) — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 Лиедсон (76)
«Шахтер»: Пятов, Хюбшман (Гай, 83), Дуляй, Кучер, Фернандиньо, Жадсон (Виллиан, 72), Брандау, Рац, Чигринский, Срна (К), Морено (Гладкий, 72)
Запасные: Худжамов, Селезнев, Левандовски, Ищенко
Главный тренер: Мирча Луческу
«Спортинг»: Руй Патрисиу, Полга, Измайлов (Грими, 74), Дерлей (Поштига, 87), Тонел, Мигел Велозу, Рошембак, Жоау Моутинью (К), Романьоли (Перейринья, 68), Лиедсон, Абел
Запасные: Тьягу, Даниэл Каррису, Педру Силва, Янник Джало
Главный тренер: Паулу Бенту
Предупреждения: Срна (81), Руй Патрисиу (85)
Арбитр: Херберт Фандель (Германия)
Во втором матче группы Барселона выиграла у Базеля 0:5.
Теперь у Барселоны 9 очков, у Спортинга - 6, у Шахтера - 3, у Базеля очков нет.