”Шахтер” дома, в Донецке, уступил ”Спортингу” - 0 - 1

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе С донецкий "Шахтер" в домашнем матче уступил "Спортингу":

Шахтер - Спортинг 0:1 (Лиедсон 76)

Статистика встречи: РСК «Олимпийский», 25 тыс. зрителей, +6 ˚С.

«Шахтер» (Донецк) — «Спортинг» (Португалия) — 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 Лиедсон (76)

«Шахтер»: Пятов, Хюбшман (Гай, 83), Дуляй, Кучер, Фернандиньо, Жадсон (Виллиан, 72), Брандау, Рац, Чигринский, Срна (К), Морено (Гладкий, 72)

Запасные: Худжамов, Селезнев, Левандовски, Ищенко

Главный тренер: Мирча Луческу

«Спортинг»: Руй Патрисиу, Полга, Измайлов (Грими, 74), Дерлей (Поштига, 87), Тонел, Мигел Велозу, Рошембак, Жоау Моутинью (К), Романьоли (Перейринья, 68), Лиедсон, Абел

Запасные: Тьягу, Даниэл Каррису, Педру Силва, Янник Джало

Главный тренер: Паулу Бенту

Предупреждения: Срна (81), Руй Патрисиу (85)

Арбитр: Херберт Фандель (Германия)

Во втором матче группы Барселона выиграла у Базеля 0:5.

Теперь у Барселоны 9 очков, у Спортинга - 6, у Шахтера - 3, у Базеля очков нет.