”Милан” объявил о подписании контракта с Бекхэмом

Вице-президент итальянского футбольного клуба "Милан" Адриано Галлиани заявил, что Дэвид Бекхэм присоединится к команде в январе 2009 года и будет играть за "Милан" на правах аренды до конца сезона-2008/09.

Сезон в Главной лиге футбола (MLS) США, в которой Бекхэм выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси", завершился, и полузащитник намерен в ближайшее время играть в Европе, чтобы не выпасть из поля зрения главного тренера сборной Англии Фабио Капелло. Ранее Капелло заявил, что будет включать в состав национальной команды только футболистов, имеющих постоянную игровую практику.

Главный тренер "Милана" Карло Анчелотти отметил, что будет очень рад приходу Бекхэма в команду. По словам Анчелотти, бывший капитан сборной Англии - игрок очень высокого класса. Тренер выразил мнение, что Бекхэм сможет помочь "Милану" в чемпионате Италии и Кубке УЕФА.

Лента.ру