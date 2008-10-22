Львов предлагает компании Horwath Art Consulting строить гостиницы

Львов представил консалтинговой компании Horwath Art Consulting инвестиционные проекты застройки территории вокруг будущего стадиона к Евро-2012, а также варианты в сфере гостиничного бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, возможные варианты привлечения Horwath Art Consulting к реализации проектов застройки коммерческой инфраструктуры Львова обсудили во время встречи в Киеве эксперты ФФУ, заместитель городского председателя Александр ЖАРИКОВ и представители компании.

Horwath Art Consulting имеет пятилетний опыт работы на украинском рынке. По словам ее представителей, именно они привели в Украину таких гигантов гостиничного бизнеса, как Hyatt, Accor, Intercontinental. Сейчас, только в Киеве компания имеет 32 действующих проекта разной направленности.

Компания работает по следующей схеме: изучает проект и его инвестиционную привлекательность, ищет оператор под этот объект, находит инвестора, в случае необходимости, также находит подрядную строительную компанию.

Переговоры относительно возможности последующего сотрудничества с Львовом длятся.

Справка УНИАН. Компания Horwath Art Consulting работает в сфере размещения и развлечений около 100 лет, имеет представительства в 125 странах мира (в т.ч. в Украине) с общим количеством работников больше 121 тысячи.

Horwath Art предоставляет весь спектр консалтинговых услуг на рынке гостиничного бизнеса, а также в сфере использования объектов спортивной и транспортной инфраструктуры (стадионов, аэропортов, и тому подобное) на этапе их эксплуатации.

В частности, компания занималась подготовкой гостиничной и ресторанной инфраструктуры Китая к проведению летних Олимпийских игр в этом году.