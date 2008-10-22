Матч «Шахтер» - «Спортинг» будут охранять 700 милиционеров
14:36, 22 октября 2008Футбол 2012
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и 307 стюардов
Сегодня в Донецке на матче Лиги чемпионов УЕФА между «Шахтером» и португальским «Спортингом» охранять правопорядок будут 700 сотрудников милиции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер».
В числе милиционеров будет 160 спецназовцев.
Кроме того, на матче будут задействованы 307 стюардов, отвечающих за безопасность на стадионе в своём конкретном секторе.
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