Львов, Донецк и Днепропетровск соединят скоростными электричками

Основным компонентом программы подготовки к перевозкам в период проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу есть реализация проектов внедрения скоростного пассажирского движения на направлениях Киев-Львов, Киев-Донецк и Киев-Днепропетровск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, такой приоритет на следующие годы назвал Генеральный директор Укрзализныци Василий МЕЛЬНИЧУК.

По прогнозам, объемы финансирования железнодорожной составляющей “Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году” на период 2008-2012 годов составляют более 2,5 млрд. евро.