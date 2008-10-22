Реконструкцию «Металлиста» планируют завершить в декабре 2010

Полная реконструкция стадиона «Металлист», на котором планируется проведение финальных игр чемпионата Европы по футболу в 2012 году, должна быть завершена в декабре 2010 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сказал главный инвестор ключевых объектов под Евро-2012 в Харькове, президент компании DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ во время инспекции хода реконструкции стадиона.

«Мы на полгода сократили все сроки. Стадион будет вмещать 42 тысячи болельщиков, а его инфраструктура будет отвечать всем требованиям УЕФА», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

В настоящее время на стадионе устанавливаются опоры под новую крышу. Всего их будет 24.

Монтаж металлических конструкций осуществляет ООО «Сталь конструкция». По словам генерального директора предприятия Сергея ЭВЕЛЯ, «крыша и стадион будут отвечать всем высоким требованиям к качеству, которые установлены ФИФА и УЕФА».

Отвечая на вопрос журналистов, глава Харьковской облгосадминистрации Арсений АВАКОВ сказал, что доволен уровнем и темпом подготовки стадиона «Металлист» к Евро-2012.

По словам А.АВАКОВА, реконструкция стадиона «Металлист» в этом году уже профинансирована на 60 млн. грн., и приблизительно такую же сумму планируется в этом году выделить еще раз.

«Мы видим, что город Харьков готовится к Евро не на словах, а на деле», - отметил он.

А.АВАКОВ выразил уверенность, что это повышает шансы столицы Слобожанщины на проведение в городе финальных игр Евро-2012.

«И глядя на то, как строятся и реконструируются у нас объекты, думаю, что Харьков должен стать основным принимающим городом Евро-2012», - сказал А.АВАКОВ.