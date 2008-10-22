«Спортинг» надеется «приспособится к манере игры» «Шахтера»

Главный тренер португальского футбольного клуба «Спортинг» Паулу БЕНТУ надеется, что его команда сегодня в матче Лиги чемпионов УЕФА в Донецке «приспособится к манере игры» «Шахтера» и победит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вечером 21 октября на пресс-конференции.

«У нас есть своя тактика для победы. Но главное - понять и приспособиться к манере игры «Шахтера». Только таким образом мы сможем одержать верх», - сказал П.БЕНТУ.

Он подчеркнул, что игра с «Шахтером» будет решающей. «Это знает моя команда, но аналогичные цели ставит и донецкий клуб, который играет дома», - отметил тренер «Спортинга».

Он признал, что «отличительной чертой «Шахтера» является скорость, которая присуща всему украинскому футболу». «Кроме всего прочего, в составе «горняков» много квалифицированных и техничных футболистов. Выделил бы группу бразильских исполнителей», - добавил П.БЕНТУ.

Однако, заверил тренер «Спортинга», его команда «хочет получить с «Шахтером» все возможные 6 очков», то есть победить и в Донецке, и в Португалии.

«По большому счету, меня устоят и 4 очка. А отсутствие очков считаю неприемлемым», - заключил главный тренер «Спортинга».