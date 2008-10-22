Луческу призывает «Спортинг» играть чесно в матче с «Шахтером»

Главный тренер ФК «Шахтер» Мирча ЛУЧЕСКУ призывает португальский «Спортинг» в матче с донецкой командой соблюдать правила честной игры «Fair-play».

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции накануне матча группового турнира Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» - «Спортинг» (Португалия).

«Считаю очень важным соблюдение правил «фейр-плей» на поле, чтобы никаких проблем с этим не возникало. Потому как главное - сыграть честно, выразить этим свое уважение болельщикам, судьям и игрокам команды-соперника. Каждая команда должна сделать максимум, но при этом игра должна быть честной», - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Он напомнил, что в предыдущем матче группового турнира Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» гол «Шахтеру» «был забит вопреки правилам фейр-плей», а нападающий дончан БРАНДАУ получил «не совсем справедливую» желтую карточку за то, что выразил протест против нарушения «фейр-плей».

«Хотел бы повторить: важно, чтобы эта победа была добыта в честной борьбе», - еще раз подчеркнул М. ЛУЧЕСКУ.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Донецке на пресс-конференции после матча «Шахтер» - «Барселона» М.ЛУЧЕСКУ обвинил испанскую команду в нарушении правил «Fair play» в одном из игровых эпизодов, после чего «горнякам» был забит гол. «Хочу сказать, что в жизни не видел ничего подобного. Стыдно за весь футбол. И за УЕФА, которое отстаивает правила «фейр-плей», - сказал тогда М.ЛУЧЕСКУ.