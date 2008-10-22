28-29 октября в Донецке будет проходить форум Украина-Польша

28-29 октября в Донецке будет проходить 9-й форум Украина-Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, главной целью форума является обсуждение и реализация проектов по подготовке к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Ожидается, что в форуме примут участие около 400 представителей бизнес-кругов и государственных учреждений.

Участниками форума, как ожидается, станут руководители двух государств.