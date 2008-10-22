28-29 октября в Донецке будет проходить форум Украина-Польша
10:48, 22 октября 2008Футбол 2012
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Главная цель - проекты Евро-2012
28-29 октября в Донецке будет проходить 9-й форум Украина-Польша.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ.
По его словам, главной целью форума является обсуждение и реализация проектов по подготовке к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Ожидается, что в форуме примут участие около 400 представителей бизнес-кругов и государственных учреждений.
Участниками форума, как ожидается, станут руководители двух государств.
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