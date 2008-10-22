Результаты матчей Лиги Чемпионов

Завершились матчи третьего тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА

Группа E

МЮ - Селтик 3:0 (Бербатов 30, 51, Руни 76)

Вильярреал - Ольборг 6:3 (Росси 28, Капдевилья 33, Льоренте 67, 70, 84, Пирес 79 - Сагановски 19, Эневольдсен 36, Йоханссон 77)

У МЮ и Вильярреала - по 7 очков, у Селтика и Ольборга - по одному.

Группа F

Стяуа - Лион 3:5 (Артуро 8, Гоян 11, Петре 45 - Кейта 23, Бензема 33, 71, Фред 69, 92)

Бавария - Фиорентина 3:0 (Клозе 4, Швайнштайгер 25, Зе Роберто 90)

У Баварии - 7 очков, у Лиона - 5, у Фиорентины - 2, у Стяуа - 1 очко.

Группа G

Фенербахче - Арсенал 2:5 (Сильвестр 19 автогол, Гуиса 78 - Адебайор 10, Уолкотт 11, Диаби 22, Сонг 49, Рэмси 90)

Порту - Динамо 0:1 (Алиев 27)

У Арсенала - 7 очков, у Динамо - 5, у Порту - 3, у Фенербахче - 1 очко.

Группа H

Зенит - БАТЭ 1:1 (Фатих Текке 80 - Нехайчик 52)

Ювентус - Реал 2:1 (дель Пьеро 5, Амаури 49 - ван Нистелрой 66)

У Ювентуса 7 очков, у Реала - 6, у БАТЭ - 2, у Зенита - 1 очко.

Напомним, что сегодня играют

A. Бордо - Клуж, Челси - Рома

B. Панатинаикос - Вердер, Интер - Анортосис

C. Шахтер - Спортинг, Базель - Барселона

D. Атлетико - Ливерпуль, ПСВ - Марсель