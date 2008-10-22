Динамо выигрывает свой матч с Порту
И выходит на второе место в группе
Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов 2008/2009 в группе G:
Порту - Динамо 0:1 (Алиев 27).
Статистика матча:
Арбитр: Терье Хауге; Ассистенты: Ян Петтер Ранден, Ким Томас Хаглунд (все - Норвегия).
"Порту": Нуну, Сапунару, Бруну Алвеш, Роланду, Лино, Фернандо (Халк, 46), Рауль Мейрелеш, Лучо Гонсалес, Кристиан Родригес (Сектиуи, 62), Лисандро Лопес, Мариано Гонсалес (Томаш Кошта, 68)
"Динамо": Богуш, Бетао, Диакате, Михалик, Несмачный, Вукоевич, Гиоане (Еременко, 60), Каддури, Нинкович (Асатиани, 83), Алиев, Бангура (Милевский, 46)
Гол: Алиев (27)
Предупреждены: Роландо (65) - Несмачный (32)
Результаты другого матча: Фенербахче - Арсенал 2:5 (Сильвестр 19 автогол, Гуиса 78 - Адебайор 10, Уолкотт 11, Диаби 22, Сонг 49, Ремси 90)
После трех туров у Арсенала 7 очков, Динамо - 5, Порту - 3 и Фенербахче - 1 очко.