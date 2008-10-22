Динамо выигрывает свой матч с Порту

И выходит на второе место в группе

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов 2008/2009 в группе G: Порту - Динамо 0:1 (Алиев 27). Статистика матча: Арбитр: Терье Хауге; Ассистенты: Ян Петтер Ранден, Ким Томас Хаглунд (все - Норвегия). "Порту": Нуну, Сапунару, Бруну Алвеш, Роланду, Лино, Фернандо (Халк, 46), Рауль Мейрелеш, Лучо Гонсалес, Кристиан Родригес (Сектиуи, 62), Лисандро Лопес, Мариано Гонсалес (Томаш Кошта, 68) "Динамо": Богуш, Бетао, Диакате, Михалик, Несмачный, Вукоевич, Гиоане (Еременко, 60), Каддури, Нинкович (Асатиани, 83), Алиев, Бангура (Милевский, 46) Гол: Алиев (27) Предупреждены: Роландо (65) - Несмачный (32) Результаты другого матча: Фенербахче - Арсенал 2:5 (Сильвестр 19 автогол, Гуиса 78 - Адебайор 10, Уолкотт 11, Диаби 22, Сонг 49, Ремси 90) После трех туров у Арсенала 7 очков, Динамо - 5, Порту - 3 и Фенербахче - 1 очко.

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