Генподрядчик по реконструкции НСК «Олимпийский» будет определен через месяц

Генеральный подрядчик по выполнению работ по проекту реконструкции НСК «Олимпийский» в Киеве будет определен через месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Сергей ДРАЧ на пресс-конференции по поводу хода реконструкции «Олимпийского» в рамках подготовки Украины к Евро-2012.

Он напомнил, что министерство 10 октября получило от Немецкого архитектурного бюро GMP, которое является главным проектировщиком реконструкции НСК “Олимпийский”, концептуальный проект реконструкции стадиона. Отмеченный проект передан на экспертизу в Госэкспертизу и в Главное управление градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА и главному архитектору столицы Василию ПРИСЯЖНЮКУ.

«Мы планируем, что уже в четверг Министерство регионального развития и строительства рассмотрит этот концептуальный проект и предоставит свои замечания к нему», - сообщил С.ДРАЧ.

По его словам, определенные замечания существуют со стороны наших специалистов, в частности, не устраивает вариант эвакуации из стадиона в восточном направлении (в сторону гостиницы “Русь”).

Госэкспертиза должна дать свой вывод до 5 ноября и, соответственно, после этого станет известна окончательная смета реконструкции.

С.ДРАЧ сообщил, что участие в рассмотрении концептуального проекта будут принимать и эксперты УЕФА.

По его словам, следующим этапом будет проведение тендера на исполнителя генподрядных работ по реконструкции.

“Это очень важный этап. Контракт, который будет заключен, это, видимо, один из крупнейших контрактов, существующих в Украине. Мы считаем, что это мегапроект. Нужно будет выполнить работы больше чем на миллиард гривен”, - отметил заместитель министра.

“Мы планируем завершить подписание контракта с генподрядчиком после 20 ноября. От нас требуют эксперты УЕФА, чтобы мы в ноябре имели генподрядчика, который подпишется под датой введения объекта. Она остается неизменной – это июнь 2011 года - объект должен быть готов к проведению первого матча», - сказал С.ДРАЧ.

По его словам, предусмотрено, что с 1 декабря генподрядчик начнет демонтажные работы по воссозданию первого яруса (всего десять ярусов) стадиона.

Как сообщил заместитель министра, за время проведения реконструкции планируется перевести и инженерные сети, которые проходят через территорию стадиона, в частности, это теплосети и сети коллектора. На сегодняшний день определен генпроектировщик этих работ – институт “Киевинжпроект” - и уже в ближайшее время с ним будет подписан соответствующий договор.

Что касается финансирования работ по реконструкции, учитывая экономический кризис и ситуацию в стране, С.ДРАЧ заверил, что правительство постарается найти все необходимы средства, чтобы обеспечить качественное и своевременное выполнение работ. По его словам, окончательные расчеты станут известны 27 октября, когда будет завершена экспертиза предложенного концептуального проекта реконструкции НСК “Олимпийский”. Предварительно определена сумма реконструкции вместе с проектными работами - 300-330 млн. долларов.

“Есть заверения на всех уровнях, что если нужно и экспертиза покажет, что это будет стоить больше, значит, будут эти средства найдены”, - отметил он.

На сегодняшний день, по данным С.ДРАЧА, за выполненные работы проплачено стопроцентно. В частности, выплачено за демонтажные работы 7 млн. грн. “Киевгорстрою” и 20 млн. грн. - “Мостострою”. В общей сложности, с изыскательскими работами, сегодня освоено на объекте около 50 млн. грн.

С.ДРАЧ сообщил также, что на последнем совещании уже поднимался вопрос площади перед стадионом, где снесли недостроенный ТРЦ “Троицкий”. Есть предложения создать там паркинг с торговыми площадями. В то же время, вопрос не решен окончательно, а кроме того, по этому участку пока не определен проектировщик. Вместе с тем, заместитель министра выразил уверенность, что через две недели будет решено, каким образом организовать подход к стадиону.

Как сообщал УНИАН, 10 октября директор компании GMP Кристиан ХОФФМАНН передал в Киеве и.о. генерального директора ГП "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" Дмитрию ЧЕРНЯВСКОМУ первый пакет проектно-сметной документации – концептуальный проект или технико-экономическое обоснование (ТЕО).

Документ содержит главные архитектурно-строительные, инженерные и технологические решения спортивного комплекса, а также обоснования сметной стоимости строительно-монтажных работ.

После рассмотрения на заседании градостроительного совета Киева и в Минрегионстрое ТЕО будет передано на рассмотрение Кабинета Министров.

Утверждение правительством настоящего документа позволит начать процедуру проведения тендера для определения генерального подрядчика по реконструкции НСК "Олимпийский".

Концептуальный проект разработан архитекторами компании GMP в соответствии с соглашением на выполнение проектных работ по реконструкции НСК "Олимпийский", которое было подписано между госпредприятием "НСК "Олимпийский" и компанией GMP 6 августа 2008 года.