Китайцы поделятся опытом встречи масштабных соревнований

Китайские эксперты готовы поделиться с Украиной опытом проведения масштабных спортивных соревнований.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА, сегодня в Пекине украинские эксперты по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года обсудили организацию проведения Евро-2012 с китайскими координаторами подготовки КНР к Олимпийским играм 2008 года.

Обретенный Китаем опыт по подготовке и организации летней Олимпиады-2008 является полезным для Украины, сказал И.ВАСЮНИК в ходе разговора с первым вице-президентом Пекинского организационного комитета Игр ХХІХ Олимпиады, заместителем председателя Национального олимпийского комитета КНР ЯН Шуань. По словам вице-премьера, для Украины проект Евро-2012 за все время независимости является чрезвычайно масштабным в контексте развития и модернизации инфраструктуры страны.

«Такого масштабного инфраструктурного проекта и спортивного мероприятия Украина еще не готовила и не проводила», - сказал И.ВАСЮНИК.

В то же время вице-премьер отметил, что у Украины есть «очень серьезный партнер, - это Европейский союз футбольных ассоциаций, который уже больше года мониторит нас и в сущности помогает».

Сегодня Украина фактически завершила период планирования и переходит к его физической реализации, отметил вице-премьер. Он убежден, что даже несмотря на мировой финансовый кризис, который бесспорно имеет влияние и на украинскую экономику, проект Евро-2012 удастся реализовать своевременно. Чтобы застраховать Евро-2012, украинское правительство приняло изменения в бюджет, которыми увеличило финансирование из государственного бюджета объектов подготовки к турниру, напомнил вице-премьер.

И.ВАСЮНИК получил заверения от первого вице-президента Пекинского оргкомитета Олимпиады-2008 ЯН Шуаня, что китайские эксперты охотно будут делиться опытом с украинскими коллегами.

С украинской стороны в мероприятии принимали участие вице-премьер-министр И.ВАСЮНИК, министр строительства и регионального развития Василий КУЙБИДА, первый заместитель министра строительства и регионального развития Анатолий БЕРКУТА, председатель «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС, заместитель министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ, заместитель министра культуры и туризма Владислав КАРАНДЕЕВ, заместитель министра здравоохранения Валерий ЮРЧЕНКО.