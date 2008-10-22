Васюник призывает политсилы не спекулировать на теме Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК призывает все парламентские политические силы отказаться от сугубо политиканской риторики на тему Евро-2012.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь вице-премьера Галина РУСИН, вместо этого, по словам И.ВАСЮНИКА, фракционные лидеры могли бы в завершение каденции парламента шестого созыва сделать доброе дело для украинского народа - внеочередно проголосовать за необходимые законопроекты для своевременной подготовки страны к европейскому футбольному первенству. Пакет законов Евро-2012 давно подан в Верховную Раду, и не принимается уже долгое время, напомнил он.

И.ВАСЮНИК выразил сожаление, что не все политические силы согласились вынести тему подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года за политические скобки.

«Евро-2012 является темой аполитической. Лидеры партий должны были бы на деле прилагать максимум совместных усилий, чтобы подготовить турнир на достойном уровне, а не пытаться заработать себе дивиденды заявлениями «об угрозах для Евро-2012», - отметил вице-премьер.

«ем более, странно слышать такие заявления от лидера Партии регионов, поскольку там есть люди, корые искренне болеют за футбол, за Евро-2012. Я не думаю, что это позиция всех членов партии и фракции», - добавил И.ВАСЮНИК.

Также вице-премьер считает, что если у политических сил есть профессиональные предложения и замечания, то нужно в рабочем порядке работать с национальными экспертами по подготовке к Евро-2012. Специалисты, ведущие тему турнира, есть в каждом министерстве и ведомстве, отметил он.