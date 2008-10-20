Укравтодор взялся за пункты пропуска на границе с Польшей

Укравтодор планирует построить на украинско-польской границе два новых пропускных пункта : „Грушив-Будомеж” и „Угринив-Довгобычув”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

На сегодняшний день начато строительство объездной дороги в обход с. Грушив к КПП „Грушив-Будомеж”.

Четыре километра дороги планируется реконструировать в обход села Нисмичи к КПП „Угринив-Довгобычув”.

Прогнозная стоимость работ составляет 38 млн. грн.

В этом году должны изготовить проектно-сметную и землеустроительную техническую документацию, а начало строительных работ запланировано на 2009 год.