Укравтодор взялся за пункты пропуска на границе с Польшей
15:58, 20 октября 2008Футбол 2012
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Планирует построить два новых
Укравтодор планирует построить на украинско-польской границе два новых пропускных пункта : „Грушив-Будомеж” и „Угринив-Довгобычув”.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.
На сегодняшний день начато строительство объездной дороги в обход с. Грушив к КПП „Грушив-Будомеж”.
Четыре километра дороги планируется реконструировать в обход села Нисмичи к КПП „Угринив-Довгобычув”.
Прогнозная стоимость работ составляет 38 млн. грн.
В этом году должны изготовить проектно-сметную и землеустроительную техническую документацию, а начало строительных работ запланировано на 2009 год.
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