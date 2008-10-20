”Динамо” и ”Порту” рассудят норвежцы

Во вторник, 21 октября, на поле стадиона «Драгао» команды выведет норвежский арбитр Терье ХАУГЕ (Terje Hauge).

С 1990 года он начал привлекаться к обслуживанию поединков чемпионата Норвегии, провел более 200 матчей, по праву считаясь одним из лучших арбитров страны. С 1993-го года является арбитром ФИФА.

На международном уровне норвежец отработал более чем на ста поединках, в том числе на чемпионатах Европы 2000 и 2004 и чемпионате мира 2002 годов. На клубном уровне он в 2004 году обслуживал поединок за Суперкубок УЕФА («Порту» – «Валенсия» – 1:2), а в 2006-м ему доверили обслуживание финала Лиги чемпионов («Барселона» – «Арсенал» – 2:1).

Матчи с участием киевского «Динамо» в европейских кубках Т.ХАУГЕ обслуживать не доводилось. А вот с противостоянием украинских грандов он знаком – в 2005 году именно скандинав обслуживал финальный матч Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером», закончившийся победой динамовцев 1:0.

Ассистентами арбитра будут соотечественники Хауге – Ян Петтер РАНДЕН (Jan Petter Randen) и Ким Томас ХАГЛУНД (Kim Thomas Haglund). Функции резервного арбитра выполнит также представитель Норвегии Кьетил САЛЕН (Kjetil Saelen).

За организацией проведения матча будет следить делегат УЕФА Вольфганг ТИРРИХТЕР (Австрия), а работу бригады арбитров оценит судейский наблюдатель УЕФА Патрик КЕЛЛИ из Ирландии.

Информационный отдел ФК «Динамо» (Киев)