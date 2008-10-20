Сёмин с 22 динамовцами улетел в Португалию

В понедельник в 10.00 чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» делегация киевского «Динамо» вылетела в Португалию, сообщает пресс-служба клуба. Во вторник в рамках группового турнира Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Порту».

В предстоящем матче тренерский штаб «Динамо» рассчитывает на 22 игрока:

Вратари: Богуш, Шовковский, Рыбка;

Защитники: Михалик, Бетао, Романчук, Диакате, Несмачный, Эль Каддури, Асатиани;

Полузащитники: Гиоане, Алиев, Вукоевич, Еременко, Нинкович, Морозюк;

Нападающие: Бангура, Шацких, Милевский, Кравец, Зозуля, Ярмоленко.

Чтобы лучше узнать «Порту», Юрий Семин, кроме просмотра видеозаписей игр в нынешнем сезоне, 5-го октября отправился в Лиссабон на матч «Спортинг» - «Порту». Поединок лучших команд страны наверняка дал тренеру немало полезной информации. Уж точно намного больше, нежели матч «Динамо» с «Зарей», за которым внимательно смотрели португальские «разведчики». В воскресенье на теоретическом занятии динамовцы просматривали нарезку эпизодов игры «Порту», по ходу слушая комментарии Семина о нюансах действий соперника.

Делегация «Динамо» разместится в пятизвездочном отеле Porto Palacio, вечером команда проведет тренировку на стадионе «Драгао», а Юрий Семин - традиционную предматчевую пресс-конференцию.