Львов получил медицинскую концепцию для Евро-2012

Во Львове во время проведения международных матчей чемпионата Европы 2012 года медицинское обслуживание будет осуществляться согласно с требованиями УЕФА. Министерство здравоохранения Украины і Дирекция подготовки «ЕВРО-2012» города согласовали разработанную медицинскую концепцию Львова к проведению финальной части ЧЕ-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета.

В концепции, в частности, предусмотрено размещение и патрулирование медицинских работников на секторах стадиона, возможности эвакуировать потерпевших во время матча с секторов до карет скорой медицинской помощи и другое.

В городе усовершенствована структура лечебных заведений – организовано отделение микрохирургии и травмы глаза в коммунальной 8-й городской клинической больнице. В заведении также увеличено количество кроватей для интенсивной терапии и реанимации.

В коммунальной городской клинической больнице скорой медицинской помощи организовано отделение интервенционной радиологии. Здесь и в 8-й больнице проводятся работы из установления отделений неотложной помощи (приемных отделений).

В целом во Львове проведена реконструкция и капитальный ремонт заведений здравоохранения, которые будут задействованы в предоставлении медицинской помощи во время проведения ЕВРО-2012, на сумму 9202, 4 тыс. грн. Также для них закуплено новое медицинское оборудование и 18 единиц санитарного автотранспорта на сумму 9099, 4 тыс. грн.