Экспертиза проекта НСК Олимпийский будет завершена 5 ноября

Государственная архитектурная инспекция закончит експертизу проекта НСК Олимпийский 5 ноября, а строительство стадиона начнется в начале декабря.

Об этом сообщил министр Украины по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО во время интернет-конференции, передает Football.ua. "Концептуальный проект, который мы получили от проектировщика, проходит экспертизу в госархитектурной инспекции и до 5-го ноября мы планируем ее закончить, утвердить проект и назначить смету", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он добавил, что на сегодняшний день Министерство в вопросе НСК Олимпийский выдерживает все сроки УЕФА, а по некоторым позициям даже опережает их.

Министр сообщил, что строительство стадиона начнется в начале декабря. Он также выразил уверенность, что политическая ситуация в стране никоим образом не повлияет на подготовку к Евро-2012.

"Я уверен, что план подготовки к Чемпионату будет выполнен в максимальных объемах. Министерство отвечает за подготовку спортивных объектов, тренировочных центров и фанзон, так что на сегодня я не вижу ни одной проблемы по проектам, за которые отвечает Министерство", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.