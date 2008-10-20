Итоги 11-го тура Чемпионата Украины по футболу
Карпаты вынесли Таврию
Завершились матчи 11 тура Чемпионата Украины по футболу.
Ворскла - Металлург З 1 : 1 (Сачко 53 - Годин 46)
Таврия - Карпаты 1 : 4 (Ковпак 79 - Пшеничных 14, Кожанов 45, Кобин 74, Худобяк 93)
Днепр - Металлург Д 1 : 1 (Воробей 13 - Чечер 49)
Напомним результаты остальных матчей 11 тура:
Шахтер - Кривбасс 4:2 (Брандао 16, 71, Срна 48, Гладкий 69 - Максимов 11, Костышин 84)
Ильичевец - Черноморец 1:0 (Лима 19)
ФК Львов - ФК Харьков 1:0 (Худзик 69)
Металлист - Арсенал 3:1 (Коэльо 67, 78, Слюсар 84 - Закарлюка 80)
Динамо - Заря 5:0 (Бангура 3, 15, Алиев 5, Гиоане 11, Зозуля 79 пен.)
Турнирная таблица выглядит следующим образом:
1 Динамо 28
2 Металлург Д 26
3 Металлист 21
4 Ворскла 19
5 Металлург З 19
6 Днепр 16
7 Заря 16
8 Шахтер 15
9 Черноморец 13
10 Кривбасс 13
11 Карпаты 11
12 Арсенал К 10
13 Ильичевец 9
14 ФК Львов 8
15 Таврия 7
16 ФК Харьков 6