Как укладывают взлетную - посадочную полосу в аэропорту Донецка (фото)
15:52, 17 октября 2008Футбол 2012
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Уже пройдено 800 погонных метров
В Донецком аэропорту уже заключено 800 погонных метров тяжелого бетона верхнего слоя взлетной - посадочной полосы.
Как сообщал УНИАН, для выполнения этого стратегического этапа работ ООО «Дорожное строительство «Альтком» запуслило в действие наибольший в мире укладчик бетона SP 1600 стоимостью сверх ножа три миллиона евро.
Фото предоставлены пресс-службой Министерства транспорта и связи Украины.
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