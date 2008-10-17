Как укладывают взлетную - посадочную полосу в аэропорту Донецка (фото)

Уже пройдено 800 погонных метров

В Донецком аэропорту уже заключено 800 погонных метров тяжелого бетона верхнего слоя взлетной - посадочной полосы. Как сообщал УНИАН, для выполнения этого стратегического этапа работ ООО «Дорожное строительство «Альтком» запуслило в действие наибольший в мире укладчик бетона SP 1600 стоимостью сверх ножа три миллиона евро. Фото предоставлены пресс-службой Министерства транспорта и связи Украины.

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