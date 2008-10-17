Шахтер остался без двух ключевых игроков

Донецкий «Шахтер» на время остался без двух ведущих игроков - бразильцев Илсиньо и Луиса Адриано.

Минувшая неделя для донецкого «Шахтера» выдалась не самой успешной: из «обоймы» выпали два ключевых игрока - Илсиньо и Луис Адриано, сообщает пресс-служба клуба. Первый получил перелом пятой плюсневой кости на левой ноге, а второй заокеанский легионер угодил в лазарет с аппендицитом. Пако Биоска, руководитель медицинской службы «горняков», поведал подробности о состоянии футболистов: "Во вторник 14 октября в клинике «Quiron», которая находится в Барселоне, Илсиньо был успешно прооперирован известным испанским хирургом-ортопедом Рамоном Кугатом, как раз специализирующимся на спортивных травмах. Если говорить медицинским языком, то нашему футболисту был сделан остеосинтез с использованием полуторамиллиметрового шурупа, который вставили в переломанную кость".

По словам Биоски период выздоровления и реабилитации футболиста может занять около трех месяцев. Сейчас Илсиньо отправился домой, в Бразилию, потому как первое время ему рекомендован покой. Но уже спустя какое-то время он вернется в Донецк, и будет восстанавливаться там.

Операция Луиса Адриано тоже прошла удачно, футболист чувствует себя нормально. На сегодняшний день он в Донецке, под наблюдением медиков ФК «Шахтер».