Семин: в Москве очень ревностно относятся к успехам «Динамо Киев»

Главный тренер Киевского "Динамо" Юрий СЕМИН отмечает, что в Москве всегда с особой ревностью относятся к успехам киевского клуба, сообщает dynamo.kiev.ua.

Отвечая на вопрос журналиста «Насколько ревностно в столице СССР относились к успехам киевского "Динамо"?», Ю.СЕМИН сказал: «Очень ревностно, тут даже вопросов нет!»

«Но, уверен, и киевляне ревностно относились к успехам "москалей"», - добавил он шутя.

Именно поэтому, убежден наставник, матчи между "Динамо" и любой из московских команд всегда проходили с особым накалом - как на поле, так и на трибунах. Он уверен, что это сохранилось и по сей день.

«Все убедились в этом, когда мы недавно приезжали играть в Москву со "Спартаком". Те 50 тысяч зрителей, которые пришли на этот поединок, очень ревностно и принципиально относились к "Динамо"», - подчеркнул Ю.СЕМИН.