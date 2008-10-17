Бондарь предлагает Кабмину поделился с городами ЧЕ-12 налогами

Высокий уровень подготовки Днепропетровщины к футбольному чемпионату «Евро-2012» происходит за счет привлечения средств инвесторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОДА, об этом во время брифинга заявил глава облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

В частности, отметил он, строительство и открытие первого современного стадиона «Арена-Днепр», на котором будут проведены финальные матчи «Евро-2012», состоялось за счет средств мощной региональной финансово-промышленной группы. За такой же схемой происходит строительство гостиниц, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

В то же время, В.БОНДАРЬ отметил свою позицию относительно изменения бюджетных отношений между центральными органами власти и регионами. По словам руководителя области, предложения оставлять определенные средства в регионах полностью поддерживает сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Да, предлагается оставлять 10 % налогов на прибыль в бюджетах областей, 50% этих же налогов - в бюджете городов, которые будут принимать игры чемпионата и 25% от перевыполнения налоговых поступлений оставлять тем бюджетам регионов и городов, которые их перевыполнили. Кроме того, считает В. БОНДАРЬ, целесообразно оставлять в бюджете областей транспортный и экологический налоги.

При таких условиях, убежден Днепропетровский губернатор, подготовка к чемпионату Европы по футболу 2012 года и развитие региона будут интенсивнее.