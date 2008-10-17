Шесть компаний хотят проектировать в ”Борисполе” временный терминал

10:43, 17 октября 2008
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Раскрыли тендерные предложения

В среду, 15 октября, состоялось раскрытие тендерных предложений на определение разработчика рабочего проекта «Временного здания терминала из легких конструкций, которые быстро монтируются» для обслуживания пассажиров чартерных рейсов в Международном аэропорту «Борисполь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, свои тендерные предложения для участия в открытых торгах подали шестеро участников.

Среди них - четыре украинских компании: ООО «Твикс», ООО «ЛАКМА–БУД», «Строительная корпорация «Альтис–холдинг», ООО «Микол»; словенская компания «GHholdingd.d.» но канадская «SprungInstantStruktures». Теперь проводится оценка предложений.

  По словам генерального директора Международного аэропорта «Борисполь» Бориса ШАХСУВАРОВА, запланированный терминал будет предназначаться для авиакомпаний, которые осуществляют низькобюджетні и чартерные рейсы. Таким образом, появится возможность отделить пассажиров регулярных рейсов от пассажиропотока чартерных и низькобюджетних рейсов.

Ориентировочный срок строительства терминала – 9-10 месяцев, предыдущая стоимость строительства - 200 – 300 млн. грн.. Операционная площадь запланированного чартерного терминала будет составлять около 18 000  м2.

Победитель станет известен на протяжении срока, который не превышает 30 рабочих дней со дня раскрытия предложений.

 

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