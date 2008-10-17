Во Львовском горсовете наругали мэра Садового

Депутаты Львовского городского совета признали неудовлетворительной работу городского председателя Андрея САДОВОГО и исполнительных органов власти по подготовке Львова к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения во время сегодняшнего заседания горсовета проголосовали 70 депутатов (всего во Львовском городском совете 90 депутатов).

В соответствии с постановлением, до 15 ноября городской председатель должен провести открытые конкурсы на определение инвестора и генподрядчика строительства стадиона к чемпионату Европы, а на сессии Львовского городского совета 23 октября представить городскую целевую программу по подготовке и проведению Евро-2012.

Также решение горсовета обязывает городского председателя в месячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания в занимаемой должности его заместителя по вопросам Евро-2012 Александра ЖАРИКОВА, а также указать директору департамента Евро-2012 Олегу ЗАСАДНОМУ на его пассивность в подготовке к европейскому первенству.