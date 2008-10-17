Червоненко: к ЧЕ-2012 на ”Арена-Днепр” сидений хватит всем
Проблем с количеством мест не будет
Руководитель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО сегодня официально заявил в Днепропетровске, что проблем с количеством сидений для зрителей на новом стадионе “Арена–Днепр” не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, недавние обвинения в СМИ, что на стадионе в Днепропетровске не хватает сидений для зрителей (по требованиям УЕФА) “искусственно вымышленная проблема”.
“Сидений будет столько, сколько нужно, имеющиеся будут заменены”, - подчеркнул Е.ЧЕРВОНЕНКО.
По его словам, недавно открыт стадион “Арена-Днепр” является лучшим не только в Украине.
Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что Днепропетровск “показал пример всем” относительно подготовки к Евро-2012.
Руководитель Национального агентства заявил, что у него нет сомнения в утверждении Днепропетровска как города, где пройдут матчи финальной части футбольного чемпионата 2012 года.
УЕФА окончательно определит украинские города, которые будут принимать Евро-2012, 15 мая 2009 года.