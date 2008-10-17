Нацагентство по Евро-2012 закажет аэропорт в Днепропетровске

Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Евро-2012 готово выступить заказчиком проекта реконструкции аэропорта Днепропетровска. Об этом сегодня во время пребывания в городе сообщил руководитель Агентства Евгений ЧЕРВОНЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

«Мы выходим с инициативой, чтобы Агентство стало госзаказчиком проекта, который сделан на выделенные средства», - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

По его словам, Агентство настаивает на наискорейшей приватизации аэропорта Днепропетровска путем проведения конкурса.

Е.ЧЕРВОНЕНКО выразил удивление, «как в условиях финансового кризиса не использовать потенциал частного бизнеса, который хочет инвестировать в аэропорт?»

«Аэропорт из Днепропетровска никуда не заберут», - отметил руководитель Агентства.

За словами Е.ЧЕРВОНЕНКО, в аэропорту планируется построить новую взлетно-посадочную полосу. Существующая полоса будет использоваться в качестве запасной и как дополнительная стоянка для самолетов, что отвечает требованиям УЕФА.