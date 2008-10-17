Парк вокруг «Донбасс Арены» благоустроят немцы

Определен победитель тендера на разработку концепции и выполнение работ по благоустройству территории парка вокруг строящегося стадиона ФК Шахтер «Донбасс Арена».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона «Донбасс Арена», победившая в тендере немецкая компания Fagus до конца октября 2008 года представит общественности Донецка проект первой и второй очереди строительства парка.

Первоначально бюджет проекта парка составлял 10 млн. долларов. Однако в июне 2008 года президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ принял решение об увеличении бюджета проекта парка до 30 млн. долларов, сообщает пресс-служба.

Компания Fagus специализируется на урбанистическом ландшафтном и парковом дизайне, а также городском озеленении. Ведущим архитектором компании является дипломированный инженер ландшафтного дизайна Габриэла ЗЕЛЕМАН. Всего в компании работает 24 архитектора зеленого дизайна. Компания удостоена Национальной премии Германии за проект парка в Турине площадью 800 тыс. га, расположенном на месте добычи урановых руд.

Объем работ по парку «Донбасс Арены» составил 24 га прилегающей к стадиону территории и 35 гектаров городской парковой зоны. Дизайн-проект включает цветники, газоны, игровые площадки, расположение деревьев и кустарников. На территории парка будут высажены деревья возрастом 30-40 лет, привезенные из лучших питомников Европы. Также дизайн предполагает наличие фонтанов в районе пруда, который специально расширят, а береговую линию откорректируют согласно проекту дизайна, а также каскад фонтанов с западной стороны стадиона по ул. Челюскинцев, где ранее был расположен центральный вход в парк.

Согласно требованиям УЕФА, добавлена еще одна парковка для людей с ограниченными физическими возможностями и несколько касс по продаже билетов в разных местах на территории парка. Интересное дизайнерское решение предложено для самой большой парковки, прилегающей к стадиону на севере. Парковочные линии будут разделены большими деревьями более 8 м в высоту, крона которых начинается на высоте не менее 3 метров. Таким образом, видимость для маневренности машин будет хорошая, и даже парковка будет утопать в зелени.