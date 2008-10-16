Николаевский футбол отмечает “Золотой” юбилей

В эту субботу, 18 октября, в Николаеве состоятся торжества по случаю знаменательной даты – 100-летия местного футбола.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информационной политики Федерации футбола Украины.

На Николаевщине в футбол начали играть давно, еще с конца позапрошлого века. Это и не удивительно, ведь в здешние порты постоянно приходили суда с иностранным моряком, в частности англичанами.

Но официальной датой появления этой игры в регионе считают 1908 год, когда англичанин БЕЙТ организовал в Николаеве первый футбольный клуб – «Зебра». С тех пор много воды убежало в реках Южный Буг и Ингул, но неизменное одно: футбол стал настоящей народной игрой, видом спорта номер один в городе корабелов. И на Николаевщине футболом занимаются – профессионально или ради досуга – десятки тысяч взрослых, детей, женщин, ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями.

По случаю знаменательной даты в Николаеве пройдет ряд интересных мероприятий. В субботу утром, в 9.30, состоится открытие двух футбольных площадок – на СДЮШОР «Торпедо» и на Центральном городском стадионе (ЦМС). Впоследствии, в 12.00, торжественно откроют мемориальный знак по случаю 100-ліття николаевского футбола. На гранитной стелле, которая будет украшать проспект Ленина неподалеку от центрального входа к ЦМС, высечены имена людей – футболистов, тренеров, организаторов спорта, которые на протяжении века внесли наибольший вклад в развитие популярной игры.

Сразу же после этого торжества перейдут в чашу главной спортивной арены областного центра. Здесь отметят представителей футбольной общественности города и области, а будут развлекать всех артисты из Дома культуры ДП НВКГ «Заря» - «Машпроект».

И, бесспорно, этого праздничного дня никак не обойтись без футбола. Сначала на зеленое поле выйдут ветераны. А потому Кубок столетия николаевского футбола разыграют между собой действующие чемпион и обладатель Кубка Николаевской области, соответственно, «Торпедо» (Николаев) и «Воронивка» (с. Воронивка, Вознесенский район).

Необходимо заметить, что в мероприятиях примут участие делегации из всех районов области. Приглашенные свято и почетные гости – члены исполкома ФФУ во главе с президентом Григорием СУРКИСОМ, ветераны николаевского футбола как из Николаева, так и те, которые проживают вдали от родного города, а также первые лица областной и городской власти.