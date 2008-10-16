Воронин выйдет на поле со сломанным носом
13:53, 16 октября 2008Футбол 2012
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"Время для первой домашней победы"
В интервью официальному сайту берлинской Герты Андрей Воронин заявил, что несмотря на перелом носа, настроен на следующий матч.
"Как раз самое время для первой домашней победы. Скорее всего, я буду играть даже без защитной маски - перелом носа меня не беспокоит. Моя цель - гол для Софии и моей жены Юлии," поделился украинец.
Перелом носа Андрей получил на тренировке в результате неудачного столкновения с партнером по команде.
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