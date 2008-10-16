Львов начинает активную саморекламу

Львов имеет новую промоционную продукцию, которая будет рекламировать город в Украине, - буклеты об истории и выдающихся местах «Львов открыт для мира» изданные на пяти языках, в частности английском, французском, немецком, польском и украинском, сообщают в пресс-службе горсовета.

Кроме этого запланирована промоционная кампания с привлечением телевидения и кинотеатров (в областных центрах Украины), а также сети Интернет.

Двумя языками (украинским и английским) выданы карты города. Вышла печатью вторая серия карманного издания карты от общественной организации «Подкова» - карта гостиниц и ресторанов Львова. Предыдущая карта касалась музеев.

Запланированы другие серии издания: карта кофеен, храмов и других привлекательных туристических объектов города.

Кроме этого, на 17 октября запланировано начало промоційної кампании с привлечением телевидения и кинотеатров, а также сети Интернет. Создан промоційний ролик Львова.

Задание этой кампании – приглашение к Львову туристов из всей Украины, впізнаваність символики города, реклама промоційного сайта Львова www.lviv.ua.

Промоцийний логотип Львова, который используется, имеет символические значения. Ратуша вместе с другими башнями – колокольней Армянского собора (зеленого цвета), колокольней церкви Успиння Пресвятой Богородици (красного), башней Латинской (польской) катедри (синего) и башней-колокольней монастыря Бернардинив (фиолетового) символизируют богатое архитектурное наследство города, разнообразие культур, национальностей, конфессий, которые существовали в городе от времени его основания.

За словами начальник отдела промоції Львовского городского совета Ксении КУРИЛИШИН, в процессе подготовки к Евро-2012 промоционные мероприятия направляются для развития Львова как туристической столицы, культурного центра, города для инвестиций, ячейке науки и технологий, инновационного центра и тому подобное.