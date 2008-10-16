В Днепропетровске построят три дополнительных автостанции

В Днепропетровской облгосадминистрации изучают возможность создания дополнительных автостанций на территории областного центра.

Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Виктор СЕРГЕЕВ, передает пресс-служба ОГА.

Функционирование таких станций позволит разгрузить дороги Днепропетровска маршрутными автобусами, которые въезжают к городу. Так, в Днепропетровск междугородные автобусы смогут заехать из любой стороны и сделать конечную остановку, чтобы не следовать через весь город, не перегружая улицы.

Теперь в облгосадминистрации рассматривают возможность сводки таких автостанций со стороны города Новомосковска, в районе годового порта и ул. Титова. Эти проекты нашли поддержку со стороны местной власти, а их строительство предусмотрено за средства инвесторов.

В то же время планируют привести толком и центральный автовокзал Днепропетровска.

По словам В.СЕРГЕЕВА, строительство дополнительных автостанций и благоустройство центрального автовокзала должно завершиться к началу чемпионата из футбола «Евро-2012».