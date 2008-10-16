В Донецком аэропорту стелят взлетно - посадочную полосу

Специалисты ООО «Дорожное строительство «Альтком» приступили к укладке верхнего слоя тяжелого бетона взлетно – посадочной полосы в Донецком аэропорту.

Как сообщили УНИАН в прес-службе горсовета, для выполнения этого стратегического этапа работ «Альтком» запускает самый большой в мире укладчик бетона SP 1600 стоимостью свыше 3-х миллионов евро.

Единственный в Украине экземпляр, прибывший из Германии, способен укладывать полосу тяжелого бетона шириной 15 метров и толщиной 50 сантиметров двумя слоями, параллельно укладывая и арматуру. И все это – определенными шагами, заданными автоматически. Чтобы представить масштабы машины, достаточно сказать, что везли ее к месту сборки на восьми фурах.

Также в Донецк для консультаций прибыла группа немецких инженеров во главе с Дитмаром ШАФФРАТОМ и Пойтом ВИЛЬГЕЛЬМОМ - руководителями строительных направлений «Аэропорты» компаний «F.KIRCHHOFF» и «FUGEM» соответственно – ведущих германских фирм, которые выполняют крупные государственные заказы на строительство объектов повышенной сложности (в частности, крупнейшего в Европе международного аэропорта во Франкфурте–на–Майне).

По словам директора ООО «Дорожное строительство «Альтком» Игоря КАРНАКОВА, присутствие немецких профессионалов обусловлено высочайшими требованиями к качеству работ на строящемся объекте.

Немецкие специалисты позитивно оценили уровень профессиональной подготовки украинских коллег. Комментируя итоги совместной работы, Д.ШАФФРАТ, в частности, отметил: «Здесь работает элита дорожных строителей Европы».

На сегодняшний в Донецком аэропорту уложено 800 погонных метров тяжелого бетона (верхнего слоя взлетно – посадочной полосы) шириной 15 метров. «Альтком» планирует выдавать за смену 400 – 600 новых метров стратегического объекта.