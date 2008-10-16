В Одессе открыт новый интернет-ресурс о подготовке к че-2012

Одесские проекты по подготовке к ЕВРО-2012 теперь можно увидеть собственными глазами – с начала октября в городе открыт новый Интернет-ресурс WWW.ODESSA2012.GOV.UA,, посвященный подготовке к ЕВРО-2012.

Об этом сообщил директор департамента городского совета по подготовке и проведению в Одессе чемпионата Европы 2012 года по футболу Андрей ТЕРЗИЕВ, передает пресс-служба горсовета.

Главная цель создания нового ресурса - предоставлять максимально оперативную и точную информацию о ЕВРО в Одессе и всем связанноым с ним вопросам. Сайт содержит данные, структурированные по проектам, из которых составлена городская программа подготовки.

Кроме презентаций ряда проектов и городской целевой программы подготовки к ЕВРО-2012, на сайте есть ссылки на другие полезные ресурсы - аналитические материалы, тематические статьи, веб-сайты соответствующей тематики. Ход подготовки к чемпионату отображают тематические новости и собственные пресс-релизы городского департамента.

По словам А.ТЕРЗИЕВА, пока что аналогов одесскому информационному ресурсу, а также виртуальному туру, демонстрирующему будущее Одесского международного аэропорта, в Украине нет.

В ближайшее время, по планах департамента, на сайте появится интерактивная карта, которая продемонстрирует расположение объектов ЕВРО в Одессе, а также представит информацию об окружающей их городской среде. Это будет очень полезным для будущих гостей чемпионата.

Виртуальные туры будут доступны и для других важных проектов городской программы.