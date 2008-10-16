Харьков утвердил Генплан инфраструктуры объектов Евро-2012

В Харькове утвержден Генеральный план инфраструктуры объектов, которые будут задействованы в проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, сообщают в пресс-службе горсовета.

По информации заместителя городского председателя Виктора ХРИСТОЕВА, город представлен 74 объектами, из которых 11 – в Полтаве.

Общая стоимость всех проектов 7 млрд грн, в том числе из государственного бюджета - 1,3 млрд грн, из местных бюджетов - 1 млрд грн., средства инвесторов – 4,6 млрд грн.

Программа предусматривает 7 главных заданий: 1 – реконструкция спортивного комплекса «Металлист»; 2 – учебно-тренировочные базы; 3 – аэропорты; 4 – городской транспорт; 5 – гостиницы; 6 – медицинское обеспечение; 7 – городские дороги.