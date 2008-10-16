Львов просит немцев построить стадион к Евро-2012

Сегодня, 16 октября, Львовский городской совет должен послать немецкой компании «Хохтиф Украина» проект договора о генеральном подряде на строительство стадиона к Евро-2012, а также передать для ознакомления проектную документацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОДА, такая договоренность была достигнута вчера во время первого раунда переговоров между главой облгосадминистрации Николаем КМИТЕМ, городским председателем Андреем САДОВЫМ, председателем Львовского областного совета Мирославом СЕНИКОМ и генеральным директором компании «Хохтиф Украина» Клаусом-Петером ВУРБСОМ.

«Хохтиф Украина» должна изучить предоставленные документы в течение недели, после чего дать официальный ответ относительно потенциального участия в проекте. Эта компания известна в Украине тем, что уже построила стадион в Днепропетровске,

По словам гендиректора компании «Хохтиф Украина», стадион к Евро-2012 во Львове можно построить за 2-2,5 годы.

Как сообщал УНИАН, 9 октября австрийская компания Alpine Bau Gmbh и Львовский городской совет отказались подписывать соглашение о строительстве стадиона во Львове к ЕВРО-2012.

Австрийцы начали настаивать на увеличении цены сооружения из предварительно задекларированных 85 млн. евро до 120 млн евро, на что не согласились представители мэрии. При этом австрийце обосновывали свое требование тем, что, подавая первичную смету, они ошиблись в расчетах.

Областные депутаты в ответ предъявили обвинение австрийской компании в коррупционных схемах и обратились в Генпрокуратуру и СБУ с требованием проверить причастность компании к коррупции.