Во Львове говорят, что аэропорт к ЧЕ-12 готовят с опережением графика

Генеральный директор государственного предприятия «Международный аэропорт Львов» Александр ЗАГРЕВА считает необоснованным заявление руководителя Исполнительной дирекции Евро-2012 Федерации футбола Украины Ивана ФЕДОРЕНКО о «подвешенном состоянии» аэропорта в рамках подготовки к Евро-2012.

«Я не знаю, на чем базируется вчерашнее заявление Ивана ФЕДОРЕНКО о «подвешенном состоянии» львовского аэропорта в подготовке к проведению Евро-2012. Я не берусь его комментировать, но господин ФЕДОРЕНКО не конкретизировал, что именно имеется в виду, какие недоработки”, - сказал А.ЗАГРЕВА в комментарии УНИАН.

По его мнению, И.ФЕДОРЕНКО не совсем проинформирован о ходе работ по подготовке львовского аэропорта к Евро-2012.

«Ему (И.ФЕДОРЕНКО) следовало лишь снять трубку и позвонить по телефону в Минтранс, чтобы получить компетентную информацию о ходе выполнения запланированных работ. А то, что на взлетной полосе не стоит экскаватор, – еще не означает, что работы по реконструкции не ведутся», - сказал А.ЗАГРЕВА.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день темпы реконструкции львовского аэропорта проводятся даже с опережением графика.

«Уже полностью завершен проект реконструкции взлетной полосы аэропорта. Проект практически готов и уже с 15 сентября находится на столе у министра транспорта Украины Иосифа ВИНСКОГО, хотя, в соответствии с планом, этот проект должен был быть выполнен до 31 декабря этого года. Подтвердить это могут в профильном институте Украэропроект, который разрабатывал этот проект по заказу правительства. Для полной готовности проекта осталось согласовать лишь некоторые земельные вопросы, поскольку планируется расширение территории аэропорта (определение будущего контура). А это уже в компетенции местных органов власти, поскольку аэропорт граничит с землями, принадлежащими городу и области», - проинформировал А.ЗАГРЕВА.

«Что касается земель, которые будут выделяться для достройки взлетно-посадочной полосы, то над решением этого вопроса уже работают две межведомственные комиссии в составе специалистов Минтранса и специалистов управления земельных ресурсов Львовской ОГА и Львовского областного совета. До конца года они будут решены, и проект реконструкции взлетной полосы аэропорта будет направлен на экспертизу», - убежден А.ЗАГРЕВА.

Гендиректор аэропорта также сообщил, что в соответствии с графиком, а именно – 1 октября, согласно доверенности вице-премьер министра Ивана ВАСЮНИКА и министра транспорта И.ВИНСКОГО был проведен тендер на проект строительства нового пассажирского терминала. Для определения победителя тендера отводится 30 рабочих дней, добавил он.

А.ЗАГРЕВА также заявил, что «никакого промедления с началом строительных работ нет, наоборот – все работы ведутся с опережением графика».

Как сообщал УНИАН, 14 октября во время пресс-конференции И.ФЕДОРЕНКО заявил, что «из-за промедления с началом строительных работ и неудовлетворительной подготовки Львова к Евро-2012 этот город может стать первым, который исключат из списка претендентов на проведение матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года».

Он объяснил свои опасения проблемами со строительством стадиона и аэропорта во Львове.

Что касается аэропорта, то он, по словам И.ФЕДОРЕНКО, находится в “подвешенном состоянии” из-за неопределенности с реконструкцией аэровокзала и достройкой взлетно-посадочной полосы. Что касается последней, то земли, за счет которых ее должны были продолжить, сообщил И.ФЕДОРЕНКО, местные власти, уже зная о Евро-2012, разделила на паи и передала местным жителям.