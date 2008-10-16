Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу

Завершились сегодняшние матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу

Группа 1

Мальта - Венгрия 0:1

Португалия - Албания 0:0

В группе лидирует Дания - 7 очков после трех игр, Венгрия 7 (4), Швеция 5 (3), Португалия и Албания 5 (4), Мальта 0 (4).

Группа 2

Латвия - Израиль 1:1

Люксембург - Молдова 0:0

Греция - Швейцария 1:2

Прежний абсолютный лидер группы Греция споткнулся, но сохранил лидерство - 9 очков после четырех игр, Израиль 8 (4), Швейцария 7 (4), Латвия и Люксембург 4 (4), Молдова 1 (4).

Группа 3

Чехия - Словения 1:0

Словакия - Польша 2:1

Северная Ирландия - Сан Марино 4:0

В группе лидирует Словакия - 9 очков после четырех игр, Польша и Словения 7 (4), Чехия 4 (3), Северная Ирландия 4 (4), Сан-Марино 0 (3).

Группа 4

Россия - Финляндия 3:0

Германия - Уэльс 1:0

В группе лидирует Германия - 10 очков после четырех игр, Россия 6 (3), Уэльс 6 (4), Финляндия 4 (3), Азербайджан и Лихтенштейн 1 (3).

Группа 5

Босния и Герцеговина - Армения 4:1

Эстония - Турция 0:0

Бельгия - Испания 1:2

В группе абсолютный лидер Испания - 12 очков после четырех игр, Турция 8 (4), Бельгия 7 (4), БиГ 6 (4), Эстония 1 (4), Армения - 0 (4).

Группа 6

Хорватия - Андорра 4:0

Беларусь - Англия 1:3

В группе абсолютный лидер Англия - 12 очков после четырех игр, Украина 7 (3), Хорватия 7 (4), Беларусь 3 (3), Казахстан 3 (4), Андорра 0 (4).

Группа 7

Литва - Фареры 1:0

Австрия - Сербия 1:3

В группе лидируют Литва и Сербия - по 9 очков после четырех игр, Румыния и Франция 4 (3), Австрия 4 (4), Фареры 1 (4).

Группа 8

Грузия - Болгария 0:0

Ирландия - Кипр 1:0

Италия - Черногория 2:1

В группе лидирует Италия - 10 очков после четырех игр, Ирландия 7 (3), Болгария 3 (3), Черногория 2 (3), Грузия 2 (4), Кипр 1 (3).

Группа 9

Норвегия - Нидерланды 0:1

Исландия - Македония 1:0

В группе лидирует Голландия - 9 очков после трех игр, Шотландия 4 (3), Исландия 4 (4), Македония 3 (3), Норвегия 2 (2).