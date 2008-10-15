На «Донбасс Арене» началась укладка футбольного поля

В Донецке на строящемся стадионе, который будет принимать матчи Евро-2012, приступили к «сборке» футбольного газона, сообщают в пресс-службе «Донбасс Арены».

Первым делом провели подготовительные работы: основание расчистили, обработали и покрыли специальной пленкой. Как только на стадион прибудут материалы для дренажа (а случится это уже в ближайшие дни), это пленочное покрытие пошагово будут снимать и на открывшейся поверхности начнут прокладывать траншеи для труб.

К слову, под футбольным полем проложат не только дренаж, но и системы орошения и обогрева травы. Так, зимой у корней будет поддерживаться

постоянная температура в +15 - +18 °С, а на поверхности - от +1 до +5 °С.

Чтобы флора получала необходимое для фотосинтеза количество света, в

холодное время года по полю будет ездить специальная установка с биолампами, дающая солнечный эффект.

Помимо прочего, под футбольным газоном предусмотрена система аэрации, то есть подвод свежего воздуха к корневой системе - естественное покрытие должно круглогодично и полноценно «дышать».

В общей сложности «пирог» игровой арены, состоящий из подземных конструкций, вырастет до 1 метра в глубину!