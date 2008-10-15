Экологи: автобаны к Евро-2012 угрожают диким животным

При строительстве скоростных автомагистралей к Евро-2012 необходимо учесть пути миграции диких животных и предупредить возможность их выхода на проезжую часть, поскольку это может нести угрозу здоровью и жизни людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель общественной эколого-правовой организации «ЭкоПраво-Киев» Борис ВАСИЛЬКИВСКИЙ сегодня во время пресс-конференции “Футбольный чемпионат “Евро-2012” уничтожит зеленые зоны в Киеве и Донецке”.

Он сообщил, что в Украине, согласно взятым международным обязательствам, существует “экологическая сеть” – сеть коридоров (путей) традиционной миграции различных видов диких животных. Это необходимо обязательно учесть при сооружении автобанов, убежден природозащитник, поскольку проектами их строительства предусматривается многократное пересечение таких коридоров, что несет потенциальную угрозу не только для животных, но и для людей.

Б.ВАСИЛЬКИВСКИЙ, в частности, сообщил статистику ДТП при участии диких животных за 2006-2007 гг., предоставленную Министерством внутренних дел Украины. Так, в 2006 году таких случаев произошло 1 тыс. 323, а 2007 – 2 тыс. 144, то есть тенденция к росту. При этом погибли 5 человек и свыше 50 получили травмы различной степени тяжести.

Эколог подчеркнул, что речь идет именно о скоростных магистралях, на которых авто двигаются со скоростью свыше 100 км/час. При такой скорости последствия столкновения с животным, которое может выйти на проезжую часть, непредсказуемы.

С целью максимально защитить как людей, так и животных, руководитель «ЭкоПраво-Киев» предложил использовать европейский опыт – поставить изгородь достаточной высоты вдоль дороги и оборудовать подземные переходы под шоссе для животных. Он добавил, что на единственном в Украине автобане Киев – Одесса только местами имеются металлические заграждения, но и они невысокие и могут остановить разве домашний скот.

Кроме этого, сообщил Б.ВАСИЛЬКИВСКИЙ, в странах ЕС уже начинают оборудовать автомобили датчиками, которые обнаруживают животного на расстоянии и предупреждают водителя.