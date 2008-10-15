Львову предлагают создать дирекцию по строительству стадиона

Заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ считает, что Львову как можно быстрее нужно создать структуру, которая бы осуществляла контроль и организацию строительства стадиона к играм Евро-2012.

Об этом он сказал сегодня, находясь с рабочей поездкой во Львове, сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета.

За словами, Р.КАРАНДЕЕВА, в Донецке дирекция по строительству стадиона состоит из 150 человек, в Киеве она только создается, и Львов должен пойти этим путем. А руководителем такой структуры, прибавил он, должен быть высококвалифицированный специалист, который имеет опыт в организации аналогичных или подобных спортивных сооружений.

Заместитель министра также отметил, что городскому совету в короткий срок нужно провести тендер по сокращенной процедуре на определение генподрядчика, а также лучше поработать над инвестиционными предложениями.

В то же время, по мнению руководителя департамента «ЕВРО 2012» горсовета Олега ЗАСАДНОГО, Львов имеет достаточный запас времени, чтобы преодолеть сложную ситуацию, сложившуюся со строительством стадиона и стабильный кредит доверия от УЕФА, продемонстрированный в последнем отчете Европейского футбольного союза.