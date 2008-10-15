Украинцы сомневаются в достойной подготовке страны к Евро-2012?

Украинцы начали сомневаться в достойной подготовке нашей страны к Евро-2012.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного «Українським демократичним колом» по заказу Института политики, согласно которым меньше половины опрошенных (43,9%) считает, что Украина сможет достойно подготовиться к проведению Евро, сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО заметил, что в конце июля, согласно данным опроса «Первой рейтинговой системы», были свыше 60% оптимистично настроенных относительно данного вопроса украинцев. И только 23% граждан считали, что Украина не сможет подготовиться к проведению этого Чемпионата.

Сегодня 45,2% граждан считают, что подготовка к Евро-2012 ведется ненадлежащим образом. При этом одобряют такую подготовку только 26% опрошенных, отметил Н.ТОМЕНКО.

О неэффективной работе органов власти и местного самоуправления, отвечающих за подготовку проведения Чемпионата, по мнению политика, свидетельствует также недостаточная информированность населения о Евро. Так, согласно опросу, впервые слышат о том, что в 2012 году в Украине и Польше будет проводиться Чемпионат Европы по футболу аж 15% населения, сказал Н.ТОМЕНКО.

Дополнительной же угрозой потери доверия населения к возможностям украинской власти достойно подготовиться к проведению Чемпионата по футболу в 2012 году Н.ТОМЕНКО называет обострение политической ситуации в стране.

«У граждан нет уверенности в политической, социально-экономической и финансовой ситуации в Украине. А досрочные парламентские выборы и возможные их последствия ставят под серьезную угрозу ответственность нынешней власти за своевременное выполнение плана мероприятий по подготовке к Евро», - считает Н.ТОМЕНКО.

Всеукраинский опрос был проведен „Українським демократичним колом” по заказу Института политики с 25 сентября по 2 октября 2008 года. Выборочную совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошены 1209 респондентов, старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с вероятностью 0,95 не превышает 3%.