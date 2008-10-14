Львов может первым вылететь из списка претендентов на матчи Евро-2012

Из-за постоянных промедлений с началом строительных работ и неудовлетворительной подготовки Львова к Евро-2012 этот город может стать первым, который исключат из списка претендентов на проведение матчей Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции на тему «Подготовка Украины к Евро-2012. Следующий этап» заявил руководитель Исполнительной дирекции Евро-2012 Федерации футбола Украины Иван ФЕДОРЕНКО.

Он объяснил свои опасения проблемами со строительством стадиона и аэропорта во Львове.

В частности, по его словам, на сегодня еще не определен генподрядчик для строительства новой спортивной арены: австрийская "Альпина" отказалась, и сейчас ведется поиск новой кандидатуры (соглашение генподряда должны были подписать еще в начале октября - УНИАН).

Относительно аэропорта, то он, по словам И.ФЕДОРЕНКО, находится в “подвешенном состоянии” из-за неопределенности с реконструкцией аэровокзала и достройкой взлетно-посадочной полосы. По поводу последней, то земли, за счет которых ее должны были продлить, сообщил И.ФЕДОРЕНКО, местная власть, уже зная о Евро-2012, разделила на паи и передала местным жителям. "Теперь ее нужно выкупать, а это время и средства, которых катастрофически не хватает", - сказал он.

“Будет очень жаль, когда Львов, который ближе всего к Польше, будет первым исключен из этого процесса марширования к Евро-2012”, - сказал И.ФЕДОРЕНКО.