УЕФА не имеет обязательств перед городами-претендентами на ЧЕ-12

УЕФА не имеет никаких материальных или моральных обязательств перед городами-претендентами на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году, если эти города по каким-либо причинам не станут хозяевами игр турнира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции «Подготовка Украины к Евро-2012. Следующий этап» сообщил руководитель Исполнительной дирекции Евро-2012 Федерации футбола Украины Иван ФЕДОРЕНКО.

По его словам, об этом говорится в письме, полученном ФФУ от УЕФА в прошлую пятницу.

И.ФЕДОРЕНКО сказал, что УЕФА с целью избежания недоразумений еще раз отметило, что не будет иметь никаких обязательств в отношении любых расходов владельцев стадионов, органов власти и других, “если мы не справимся, и этот стадион, этот город не попадут в число принимающих”.

Он напомнил, что главным условием проведения матчей чемпионата в Украине и Польше УЕФА называет готовность стадионов в Киеве и Варшаве.

“Если не будет двух стадионов, то считаем, что не будет Евро-2012”, - отметил руководитель Исполнительной дирекции Евро-2012.

В то же время он добавил, что реконструкция НСК “Олимпийский” идет по графику, и так же своевременно проводится строительство стадиона в столице Польши.

Поэтому И.ФЕДОРЕНКО убежден, что обе страны выполнят взятые на себя обязательства и проведут Евро-2012 на надлежащем уровне.

Как сообщал УНИАН, сегодня И.ФЕДОРЕНКО сообщил, что 15 мая 2009 года УЕФА определит города в Украине и Польше, которым будет предоставлено право стать хозяевами матчей финала Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.