15 мая 2009 года УЕФА определит города, которые будут принимать матчи Евро-2012

15 мая 2009 года УЕФА определит города в Украине и Польше, которым будет предоставлено право стать хозяевами матчей финала Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции «Подготовка Украины к Евро-2012. Следующий этап» сообщил руководитель Исполнительной дирекции Евро-2012 Федерации футбола Украины Иван ФЕДОРЕНКО.

Он, в частности, отметил, что в прошлую пятницу ФФУ получила письмо от УЕФА о дальнейшей подготовке Евро-2012.

“Мы увидели сегодня конкретную цифру в этом письме, когда будут определены те города, которые будут принимать Евро-2012. Это 15 мая или немножко позже - так написано в письме”, - сказал И.ФЕДОРЕНКО.

Таким образом, добавил он, "у нас есть около семи месяцев, чтобы выполнить взятые на себя обязательства".

По словам И.ФЕДОРЕНКО, в письме УЕФА отмечается прогресс, достигнутый в Украине и Польше на протяжении последнего времени, но в то же время отмечается, что невыполнение какого-либо условия приведет к отзыву права на Евро-2012 в любой момент.

В письме УЕФА, сообщил руководитель Исполнительной дирекции Евро-2012, также предоставлен План действий по дальнейшей подготовке к турниру. Этот План состоит из плана по стадионам, плана по инфраструктуре (размещение, транспорт) и плана по технологиям (телекоммуникаций и информационного обеспечения).

“Реализация этого плана начинается уже с середины октября (в 2008 году) и заканчивается, соответственно, 15 мая (в 2009 году)”, - сказал И.ФЕДОРЕНКО.

Кроме этого, добавил он, ФФУ должен ознакомить с этим планом Кабинет Министров, который, в свою очередь, должен предоставить УЕФА гарантии его выполнения.